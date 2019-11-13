Два года лидерства: «Группа ЛСР» вновь возглавила ТОП застройщиков Свердловской области

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-13T14:03:07+03:00

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«Группа ЛСР» остается крупнейшим застройщиком региона уже на протяжении двух лет. Компания в 24-й раз подряд возглавила ежемесячный рейтинг застройщиков Свердловской области, публикуемый авторитетным порталом «Единый реестр застройщиков». По состоянию на 1 ноября 2019 года, в портфеле «Группы ЛСР» в Екатеринбурге находится порядка 580 тысяч кв. м жилья. Это 13,2% от общего объема жилого строительства в области.

На данный момент «Группа ЛСР» реализует в регионе шесть масштабных проектов: «Мичуринский» на Широкой речке, «Меридиан» в Академическом, «Цветной бульвар» в Пионерском, «Хрустальные ключи» в Компрессорном, «Рассветный» и «Восход» на ЖБИ.

Отметим, что более 70% объектов «Группы ЛСР» в Екатеринбурге были сданы ранее указанного в проектной декларации времени. Сроков ввода и передачи объектов дольщикам компания не срывала ни разу. Одно из главных преимуществ «Группы ЛСР» — короткие сроки строительства, которые достигаются благодаря технологии сборного домостроения, обеспечиваемой собственным производством железобетонных изделий.

— Построить 25-этажную «свечку» из монолита можно за 24 месяца, а из сборного железобетона — за 17 месяцев, — отмечает Евгений Буженинов, генеральный директор «ЛСР. Строительство — Урал». — Экономия затрат для застройщика за 7 месяцев составляет 62,7 млн рублей. Благодаря тому, что дом строится быстро, у девелопера есть возможность продавать квартиры по цене на 15% ниже рыночной. Если средняя цена за квадратный метр жилья по Екатеринбургу — от 72 тысячи рублей, то у «Группы ЛСР» — от 63 тысяч.

Еще одно преимущество индустриального домостроения — производство изделий в заводских условиях, что сказывается на качестве возводимого жилья. Все конструкции поставляются на стройплощадку полностью готовые к монтажу, с заданной проектной прочностью, так как они произведены на высокотехнологичном, автоматизированном оборудовании завода ЖБИ.

Напомним, что «Группа ЛСР» стала лидером и по объему введенных квадратных метров недвижимости в Екатеринбурге по итогам 2018 года. Застройщик сдал 131 тысячу кв. м, из которых 128 тысяч – жилье.