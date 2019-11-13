2019-11-13T14:00:19+03:00
Происшествия

Виноваты водители: в Екатеринбурге за утро произошло две аварии с участием маленьких детей

Оба ДТП случились до 11 утра
Мария Трапезникова
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Авария на Ильича. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуАвария на Ильича. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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За сегодняшний день в Екатеринбурге произошло две аварии с участием детей. Первая случилась около 7:40 на улице Ильича, 65. Водитель Mitsubishi выехал на перекресток на желтый свет.

- В результате этого иномарка допустила наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть на включившийся разрешающих зеленый сигнал светофора, - объяснили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

От удара пострадала шестилетняя девочка, ее в срочном порядке госпитализировали в детскую горбольницу. Ей диагностировали ушиб мягких тканей грудной клетки.

Авария на Артема. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Авария на Артема. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- В момент аварии девочка вместе с мамой шла в детский сад. По словам женщины, она стала вместе с дочкой переходить дорогу на «зеленый», но машину не заметила, - добавили в ГИБДД.

Вторая авария произошла в 10:50 на улице Артема, 1. Водить Chevrolet, двигаясь по Сибирскому тракту, выехал на пешеходный переход, где сбил 10-летнего мальчика. Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ДМБ №9.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам, что перед тем, как переходить дорогу, следует убедиться, что машин рядом нет. С начала года только в Екатеринбурге произошло 102 ДТП, в которых пострадали 110 детей в возрасте до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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