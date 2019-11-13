2019-11-13T12:59:53+03:00
Общество

На Уралмаше к 2021 году за 54 миллиона отреставрируют сквер

Там восстановят центральный фонтан, высадят новые деревья, поставят скамейки и велопарковки
Мария Трапезникова
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так будет выглядеть центральный фонтан после реконструкции. Фото: пресс-служба Орджоникидзевского районатак будет выглядеть центральный фонтан после реконструкции. Фото: пресс-служба Орджоникидзевского района
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В Екатеринбурге к 2021 году планируют отреставрировать сквер имени Орджоникидзе. На это из городского бюджета выделят около 54 миллионов рублей, заказчиком выступила администрация Орджоникидзевского района.

- Подрядчику нужно будет восстановить фонтан с техническим помещением в самом центре сквера, оборудовать велопарковки, поставить скамейки и построить ряд спортивных площадок со всеми атрибутами, - говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

На территории всего сквера нужно будет выполнить санитарную обрезку 167 деревьев, 63 кустарников. Во время работ планируется снести шесть тополей, две сирени, липу и почти весь боярышник. Зато вместо этого высадят множество кустарников, сиреней, елей, берез, а также живую изгородь и застелют газон.

Все работы должны закончить к 5 декабря 2020 года. Подрядчика определят уже 25 ноября.

Напомним, что в феврале парк Орджоникидзе попал в список из 15 других скверов, которые планируется восстановить за счет администрации Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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