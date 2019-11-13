2019-11-13T12:37:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге фонарные столбы и светофоры будут раздавать Интернет

В качестве красоты их упакуют в коробочки в форме каменного цветка
Мария Трапезникова
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Фонари превратят в источник для 5G-сетейФонари превратят в источник для 5G-сетейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге могут появиться специальные фонарные столбы и светофоры, которые будут раздавать Интернет и сотовую связь. В качестве красоты их все упакуют в коробочки в форме каменного цветка. Такую мысль высказал глава города Александр Высокинский в ходе заседания совета при полпреде УрФО на форуме «Город 2030».

Для того, чтобы нововведения «Умного города» заработали, Екатеринбургу нужно специальное оптоволокно. Высокинский также отметил, что фонарный столб уже давно перестал быть просто подставкой под лампочку – теперь они должны раздавать 5G.

- На каждом светофоре появится коробочка с камерой, интернетом, доступом к сетям сотовой связи и системам безопасности, - объяснил Высокинский.

Вместе с тем, по его словам, сейчас такие нововведения не учитываются в нацпроектах, поэтому, чтобы протянуть сети, придется несколько лет подождать – пока у них не закончатся гарантийный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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