Житель Екатеринбурга не будет делать скидку на таблички с кабинета Ельцина в «черную пятницу»
Житель Екатеринбурга Андрей продает комплект табличек, которые во времена СССР висели на кабинетах четырех руководителей Свердловского обкома КПСС. Это Борис Ельцин, Леонид Бабыкин, Сергей Воздвижениский и Алексей Царегородцев.
Лот продается за 1,5 миллиона рублей за комплект. Такая сумма, по мнению, продавца вполне оправдана. Ведь Ельцин позже стал президентом России в самый тяжелый период. Борис Ельцин занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС с 1976-го по 1985 год.
Фото: предоставлены владельцем табличек
- Для состоятельных людей это небольшие деньги. Я инвалид первой группы, деньги нужны на лечение. Можно сказать, жизненно необходимы. Поэтому снижать стоимость лота я не могу, даже во время проведения акции «черная пятница», - рассказывает Андрей.
В ближайшее время владелец табличек намерен выставить их на аукцион, где лоты смотрят состоятельные люди из разных стран.
Борис Ельцин много лет проработал в Белом домеФото: Алексей БУЛАТОВ
Интересна судьба этой реликвии, которая едва не оказалась на свалке. Таблички висели на кабинетах в Доме правительства на Октябрьской площади. В 1990-е годы ответственный за архив Александр Веселов решил отнести вместе со старыми вещами на помойку.
Но по пути его встретил нынешний владелец табличек, который тоже работал в Белом доме, и забрал реликвию себе.
ИСТОЧНИК KP.RU