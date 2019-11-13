Житель Екатеринбурга не будет делать скидку на таблички с кабинета Ельцина в «черную пятницу»

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-13T12:37:46+03:00

Борис Ельцин занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС с 1976-го по 1985 год Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владелец просит 1,5 миллиона рублей, которые ему нужны на лечение

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Житель Екатеринбурга Андрей продает комплект табличек, которые во времена СССР висели на кабинетах четырех руководителей Свердловского обкома КПСС. Это Борис Ельцин, Леонид Бабыкин, Сергей Воздвижениский и Алексей Царегородцев.

Лот продается за 1,5 миллиона рублей за комплект. Такая сумма, по мнению, продавца вполне оправдана. Ведь Ельцин позже стал президентом России в самый тяжелый период. Борис Ельцин занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС с 1976-го по 1985 год.

Фото: предоставлены владельцем табличек

- Для состоятельных людей это небольшие деньги. Я инвалид первой группы, деньги нужны на лечение. Можно сказать, жизненно необходимы. Поэтому снижать стоимость лота я не могу, даже во время проведения акции «черная пятница», - рассказывает Андрей.

В ближайшее время владелец табличек намерен выставить их на аукцион, где лоты смотрят состоятельные люди из разных стран.

Борис Ельцин много лет проработал в Белом домеФото: Алексей БУЛАТОВ

Интересна судьба этой реликвии, которая едва не оказалась на свалке. Таблички висели на кабинетах в Доме правительства на Октябрьской площади. В 1990-е годы ответственный за архив Александр Веселов решил отнести вместе со старыми вещами на помойку.

Но по пути его встретил нынешний владелец табличек, который тоже работал в Белом доме, и забрал реликвию себе.

ИСТОЧНИК KP.RU