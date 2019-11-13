Екатеринбурженка отсудила у брендового магазина 324 тысячи за зеленые пятна на меховой шубе

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-13T11:50:29+03:00

Женщина отсудила у магазина больше 300 тысяч за некачественных мех своей шубы

В некоторых местах у одежды был дефект в виде пигментации меха

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Жительница Екатеринбурга в феврале 2018 года купила в одном из брендовых магазинов норковое меховое полупальто светло-бежевого цвета. Перед покупкой она подписала документ о том, что в некоторых местах у одежды есть дефект в виде пигментации меха.

- Они были визуально не заметны, поэтому не смутили покупательницу. На товар повесили гарантийный срок в два месяца, - уточнили в пресс-службе Облсуда. – В итоге, шуба провисела в шкафу до декабря, и только потом женщина решила ее надеть.

К тому моменту зеленые пятна появились и на других частях шубы. Тогда екатеринбурженка пришла в магазин с требованием вернуть ей деньги за некачественный товар. Но продавец ей отказал.

- Он ссылался на то, что при продаже дефект был озвучен и был даже подписан соответствующий документ, - добавили в пресс-службе.

И тогда женщина обратилась в суд и потребовала у магазина больше 200 тысяч рублей. Брендовый магазин тоже не стал стоять в стороне и стал оспаривать это решение.

- Судебная коллегия пришла к выводу, что во время покупки продавец указал только на дефект в области воротника и плеч шубы, - отметили в суде. – Эксперт выяснил, что такая зеленая пигментация меха связана с некачественной технологии окрашивания меха.

Вот только продавец об этом также не упомянул и вообще не сказал, что цвет меха – ненастоящий. В связи с этим суд обязал магазин вернуть женщине все деньги за покупку и выплатить, соответственно, больше 324 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU