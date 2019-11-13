2019-11-13T11:50:29+03:00
Общество

Екатеринбурженка отсудила у брендового магазина 324 тысячи за зеленые пятна на меховой шубе

В некоторых местах у одежды был дефект в виде пигментации меха
Мария Трапезникова
Поделиться:
Женщина отсудила у магазина больше 300 тысяч за некачественных мех своей шубыЖенщина отсудила у магазина больше 300 тысяч за некачественных мех своей шубы
Изменить размер текста:

Жительница Екатеринбурга в феврале 2018 года купила в одном из брендовых магазинов норковое меховое полупальто светло-бежевого цвета. Перед покупкой она подписала документ о том, что в некоторых местах у одежды есть дефект в виде пигментации меха.

- Они были визуально не заметны, поэтому не смутили покупательницу. На товар повесили гарантийный срок в два месяца, - уточнили в пресс-службе Облсуда. – В итоге, шуба провисела в шкафу до декабря, и только потом женщина решила ее надеть.

К тому моменту зеленые пятна появились и на других частях шубы. Тогда екатеринбурженка пришла в магазин с требованием вернуть ей деньги за некачественный товар. Но продавец ей отказал.

- Он ссылался на то, что при продаже дефект был озвучен и был даже подписан соответствующий документ, - добавили в пресс-службе.

И тогда женщина обратилась в суд и потребовала у магазина больше 200 тысяч рублей. Брендовый магазин тоже не стал стоять в стороне и стал оспаривать это решение.

- Судебная коллегия пришла к выводу, что во время покупки продавец указал только на дефект в области воротника и плеч шубы, - отметили в суде. – Эксперт выяснил, что такая зеленая пигментация меха связана с некачественной технологии окрашивания меха.

Вот только продавец об этом также не упомянул и вообще не сказал, что цвет меха – ненастоящий. В связи с этим суд обязал магазин вернуть женщине все деньги за покупку и выплатить, соответственно, больше 324 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге бизнесменов научат зарабатывать в Интернете
В кассах на вокзале Екатеринбург увеличили список направлений для оформления билетов на поезда европейских перевозчиков
«А доказательства где?»: в Екатеринбурге живут самые недоверчивые люди
Два года лидерства: «Группа ЛСР» вновь возглавила ТОП застройщиков Свердловской области
Виноваты водители: в Екатеринбурге за утро произошло две аварии с участием маленьких детей
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
На Уралмаше к 2021 году за 54 миллиона отреставрируют сквер
В Екатеринбурге фонарные столбы и светофоры будут раздавать Интернет
Житель Екатеринбурга не будет делать скидку на таблички с кабинета Ельцина в «черную пятницу»
Ехала на экзамены в УрГЮУ: на уральской трассе в жуткой аварии чуть не погибла сотрудница МВД
На Урале на строительство воркаут-площадок потратят семь миллионов
Похолодает до -14: завтра на Урале будет снежно и очень скользко
Диетологи предупредили о вреде безалкогольного пива
Пытался затормозить, но было поздно: В Свердловской области грузовой поезд сбил женщину
«Настоящий уральский характер»: Куйвашев поздравил екатеринбургского космонавта, которого наградил Путин