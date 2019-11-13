На Урале на строительство воркаут-площадок потратят семь миллионов
К 2021 году в Екатеринбурге и по всей области построят около 100 новых воркаут-площадок. На это планируется выделить почти семь миллионов рублей.
- На сегодняшний день в Свердловской области уличных спортивных площадок ровно 75, а к 2021 году их количество возрастет до 100, - отметил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.
По словам департамента информполитики, все проекты реализуются на условиях софинансирования с местными бюджетами и в рамках государственно-частного партнерства. Интересно, что с каждым годом сумма, выделяемая на строительство площадок, увеличивается.
ИСТОЧНИК KP.RU