На Урале на строительство воркаут-площадок потратят семь миллионов

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-13T11:20:27+03:00

На создание воркаут-площадок планируют выделить семь миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2021 году в городах области планируется установить около 100 таких спортивных зон

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К 2021 году в Екатеринбурге и по всей области построят около 100 новых воркаут-площадок. На это планируется выделить почти семь миллионов рублей.

- На сегодняшний день в Свердловской области уличных спортивных площадок ровно 75, а к 2021 году их количество возрастет до 100, - отметил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

По словам департамента информполитики, все проекты реализуются на условиях софинансирования с местными бюджетами и в рамках государственно-частного партнерства. Интересно, что с каждым годом сумма, выделяемая на строительство площадок, увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU