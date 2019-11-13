2019-11-13T11:20:27+03:00
Общество

На Урале на строительство воркаут-площадок потратят семь миллионов

К 2021 году в городах области планируется установить около 100 таких спортивных зон
Мария Трапезникова
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На создание воркаут-площадок планируют выделить семь миллионов рублейНа создание воркаут-площадок планируют выделить семь миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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К 2021 году в Екатеринбурге и по всей области построят около 100 новых воркаут-площадок. На это планируется выделить почти семь миллионов рублей.

- На сегодняшний день в Свердловской области уличных спортивных площадок ровно 75, а к 2021 году их количество возрастет до 100, - отметил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

По словам департамента информполитики, все проекты реализуются на условиях софинансирования с местными бюджетами и в рамках государственно-частного партнерства. Интересно, что с каждым годом сумма, выделяемая на строительство площадок, увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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