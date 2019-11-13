2019-11-13T10:47:27+03:00
Общество

Диетологи предупредили о вреде безалкогольного пива

Спрос на пенный напиток продолжает расти
Лев ИСТОМИН
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Популярность пенного напитка растет. Это не всегда доводит до добраПопулярность пенного напитка растет. Это не всегда доводит до добраФото: Алексей БУЛАТОВ
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На протяжении последних трех лет в России стабильно растет спрос на безалкогольное пиво. В 2016-17-х годах объем производства пенного напитка составил 13%, а в 2018 году – все 36%.

Такие показатели связаны с желанием россиян вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться. Также пивовары активно вкладываются в новое оборудование для производства безалкогольного напитка и его рекламу.

По мнению экспертов, в Европе эта категория пива сегодня является самостоятельной категорией продукции на рынке, у сегмента большой потенциал и в России, где производятся более 70 сортов пенного напитка без использования алкоголя.

При этом, в России есть своя специфика: граждане не заменяют безалкогольным товаров обычное пиво. Его пьют наравне с квасом и другими напитками без градуса, считает руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, слова которого приводит издание News.ru.

Производителям в стране безалкогольное пиво используется для выпуска под схожим с обычным пивом брендом, чтобы повысить спрос на последнее.

Диетологи предупреждают, что постоянное употребление безалкогольного пива вредит здоровью, так как в больших количествах оно нарушает гормональный баланс.

- Запускаются те же процессы, что и при употреблении обычного пива, однако они более медленные. У мужчин в результате происходит феминизация организма, появляется «пивное» брюшко, в районе молочных желез уплотняется кожа. А у женщин начинается активный рост волос, - говорит член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-терапевт Анна Белоусова.

Также безалкогольное пиво раздражает желудочно-кишечный тракт, повышается нагрузка на сердце и почки. Также, по мнению психиатра-нарколога Алексея Каротама, человек, пьющий безалкогольное пиво, все равно станет употреблять обычный алкоголь. У подростков пиво без градуса резко снижает негативное отношение к спиртному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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