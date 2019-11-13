2019-11-13T10:46:44+03:00
Происшествия

Пытался затормозить, но было поздно: В Свердловской области грузовой поезд сбил женщину

Сейчас ситуацией занимаются следователи
Мария Трапезникова
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Следователи уже опросили родственников погибшей и работников локомотивной бригадыСледователи уже опросили родственников погибшей и работников локомотивной бригадыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне днем, 12 ноября, на 1766 километре девятого пикета перегона Подволошная – Первоуральск грузовой поезд сбил 31-летнюю женщину.

- Женщина находилась в колее ж/д пути, машинист, заметив ее, попытался экстренно затормозить и начал сигналить. К сожалению, избежать наезда не удалось, женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Сейчас ситуация находится на контроле у следователей, они выясняют все обстоятельства. Они уже осмотрели место происшествия и опросили всех работников локомотивной бригады, а также родственников погибшей.

Очень похожий трагичный случай произошел накануне под Нижним Тагилом – там электропоезд сбил 80-летнюю пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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