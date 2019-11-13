Центровая уральских «лисиц» стала капитаном сборной России

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-13T10:13:10+03:00

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Центровая женской баскетбольной команды УГМК Мария Вадеева стала капитаном сборной России. За нее единогласно проголосовал тренерский штаб национальной команды.

- Выбор в пользу Маши я сделал практически сразу – как по игровым, так и по человеческим качествам. Она – лидер, стержень сборной, и речь здесь не только о баскетболе, - рассказал Александр Ковалев, главный тренер сборной России. – Команда это решение одобрила, и, я уверен, оно было правильным.

Накануне сборная провела выездную тренировку на базе в Новогорске, после чего вылетела в Оренбург. Там уже завтра, 14 ноября, в рамках стартового матча ЧЕ-2021 баскетболистки встретятся со сборной Боснии и Герцеговины.

ИСТОЧНИК KP.RU