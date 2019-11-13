В Березовском ради новой школы начали вырубать деревья

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-13T09:41:29+03:00

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В Березовском приступили в строительству новой школы, рассчитанной на 1 275 мест. Рядом с ней планируется обустроить большой стадион, а также спортивные и детские площадки. Школу планируют построить до 2022 года.

Сейчас в местном лесопарке, на улицах Гагарина и Спортивная, вырубают деревья и расчищают территорию.

Фото: пресс-служба администрации Березовского

- Нам бы хотелось сразу попросить березовчан запастись терпением и не оценивать проект до конца его реализации, - сообщили в пресс-службе администрации Березовского. – О строительстве школы на этом участке говорится уже несколько лет, и ни для кого это, надеемся, не станет сюрпризом.

Недовольство горожане ярко высказывали во время строительства велодорожки через весь лесопарк. В итоге, она получилась длиной в пять километров и очень понравилась местным жителям.

Фото: пресс-служба администрации Березовского

Сейчас в школах Березовского очень тяжелая ситуация: из-за того, что их слишком мало, дети учатся в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU