В Березовском ради новой школы начали вырубать деревья
В Березовском приступили в строительству новой школы, рассчитанной на 1 275 мест. Рядом с ней планируется обустроить большой стадион, а также спортивные и детские площадки. Школу планируют построить до 2022 года.
Сейчас в местном лесопарке, на улицах Гагарина и Спортивная, вырубают деревья и расчищают территорию.
Фото: пресс-служба администрации Березовского
- Нам бы хотелось сразу попросить березовчан запастись терпением и не оценивать проект до конца его реализации, - сообщили в пресс-службе администрации Березовского. – О строительстве школы на этом участке говорится уже несколько лет, и ни для кого это, надеемся, не станет сюрпризом.
Недовольство горожане ярко высказывали во время строительства велодорожки через весь лесопарк. В итоге, она получилась длиной в пять километров и очень понравилась местным жителям.
Фото: пресс-служба администрации Березовского
Сейчас в школах Березовского очень тяжелая ситуация: из-за того, что их слишком мало, дети учатся в две смены.
ИСТОЧНИК KP.RU