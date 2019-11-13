В Школе здоровья 60+ узнали про профилактику хронического гастрита

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-13T09:29:45+03:00

Участники школы прослушали лекцию о том, как предупредить заболевания желудочно-кишечного тракта, а также рекомендации по профилактическому и лечебному питанию

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Накануне в Свердловском областном центре медицинской профилактики (СОЦМП) состоялось очередное занятие Школы здоровья 60+.

Преподаватель Свердловского областного медицинского колледжа Татьяна Калашникова провела занятие на тему «Профилактика гастрита». Участники школы прослушали лекцию о том, как предупредить заболевания желудочно-кишечного тракта, а также рекомендации по профилактическому и лечебному питанию.

«К сожалению, некоторые заболевания, в том числе и хронический гастрит, невозможно полностью вылечить. Но в наших силах провести профилактику и предупредить обострения заболевания», - отметила преподаватель основ реабилитации СОМК Татьяна Калашникова.

Фото: предоставлено Школой здоровья

Собравшиеся участники клуба узнали об основных причинах возникновения хронического гастрита, о том какие факторы усугубляют течение этого заболевания. Во время практической части занятия участники Школы здоровья сделали зарядку, которую рекомендуют при хроническом гастрите.

После лекции участники прошли бесплатное обследование в Центре здоровья СОЦМП. Здесь все желающие получили консультацию специалистов: оптометриста (специалиста по диагностике заболеваний глаз) и гигиениста стоматологического. По показаниям будет проведена профессиональная чистка зубов. Посетители центра узнали состояние своей сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Каждому пациенту провели экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови. На основании полученных результатов обследования участники получили заключение врача, а также индивидуальный план оздоровления.

Мероприятие организовали Свердловский областной медицинский колледж и Свердловский областной центр медицинской профилактики в рамках комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года и национального проекта «Демография».

Следующее занятие в Школе 60+ «Здоровые суставы» будет проходить 15 ноября в 10:00 в СОЦМП по адресу: ул. Карла Либкнехта, 8б. Записаться в бесплатную Школу здоровья для пожилых граждан можно через районные комплексные центры социального обслуживания населения, и по тел. (343)371-15-45.