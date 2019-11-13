2019-11-13T09:13:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за ремонта на Библиотечной меняет схему движения автобус №60

До конца года его направят по другим улицам
Мария Трапезникова
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Автобус пойдет по другим улицамАвтобус пойдет по другим улицамФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 13 ноября по 29 декабря в Екатеринбурге меняет маршрут движения автобус №60. Это связано с ремонтами, которые до конца года проводятся на улице Библиотечная, в центре города.

- Автобус направят по улицам Гагарина, Малышева, Мира, Педагогическая, Комсомольская и далее по привычному маршруту, - рассказали в пресс-службе ЕМУП «Гортранс». – В обратном направлении он поедет по Комсомольской, Педагогической, Мира и дальше по маршруту.

Вместе с тем, у автобуса временно отмечают остановки «Педагогическая», «Уралобувь». Вместо них вводят остановки «Профессорская» и «Мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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