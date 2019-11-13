«Организм дал сбой»: певица Клава Кока оказалась в больнице
Уральская певица Клава Кока оказалась в больнице. Об этом участница лейбла Black Star сообщила в своем Instagram.
- Друзья! Не хотела афишировать, что меня госпитализировали, но СМИ уже все вычислили. Волнуются и звонят друзья, переживают поклонники. Я этого не хотела. Сейчас все нормально, я нахожусь под наблюдением лучших врачей. Я просто не рассчитала свои силы, и организм дал сбой. Но не переживайте за меня, все будет хорошо, обещаю. Пойду, посплю немножко, не звоните, пожалуйста, - написала певица в своем Instagram.
В комментариях к посту поклонники пожелали Клаве Коке скорейшего выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU