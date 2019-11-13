2019-11-13T08:59:31+03:00
Звезды

«Организм дал сбой»: певица Клава Кока оказалась в больнице

Участница лейбла Black Star пыталась скрыть это от прессы
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: instagramФото: instagram
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Уральская певица Клава Кока оказалась в больнице. Об этом участница лейбла Black Star сообщила в своем Instagram.

klavacocaklavacoca
Клава Кока в больнице
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- Друзья! Не хотела афишировать, что меня госпитализировали, но СМИ уже все вычислили. Волнуются и звонят друзья, переживают поклонники. Я этого не хотела. Сейчас все нормально, я нахожусь под наблюдением лучших врачей. Я просто не рассчитала свои силы, и организм дал сбой. Но не переживайте за меня, все будет хорошо, обещаю. Пойду, посплю немножко, не звоните, пожалуйста, - написала певица в своем Instagram.

В комментариях к посту поклонники пожелали Клаве Коке скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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