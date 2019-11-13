2019-11-13T08:54:17+03:00
Общество

Екатеринбургская прокуратура выслушает жалобы всех, кто страдает от мусора

Приемы проходят дважды в месяц
Мария Трапезникова
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Пожаловаться на мусор рядом с домом можно на личном приеме у прокуратурыПожаловаться на мусор рядом с домом можно на личном приеме у прокуратурыФото: Галина Соловьева
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Екатеринбургская прокуратура готова выслушать всех, кто недоволен большим количеством мусора у дома и неправильным обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

На постоянной основе, до конца 2019 года, горожане могут пожаловаться во время личного приема в Комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга (переулок Банковский, 1, кабинет 209).

- Новая форма совместной работы городской прокуратуры и администрации города призвана улучшить информированность населения по всем возникающим вопросам в деле обращения с отходами, - объяснили в пресс-службе мэрии.

Приемы проходят дважды в месяц, по четвергам, с 16:00 до 18:00. Ближайшие даты: 14 и 28 ноября, 5 и 26 декабря. Записаться на прием можно по телефону: 8 (343) 371-91-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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