В Екатеринбурге ищут мужчину со шрамом на правой брови
Евгений Борисов ушел из дома неделю назад и пропал
Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге ищут 42-х летнего мужчину со шрамом на правой брови. Евгений Борисов ушел из дома неделю назад и пропал. Сейчас его поисками занимаются волонтеры.
- Он был одет в черный пуховик, тёмно-синие джинсы, кроссовки и серую шапку, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 176 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: зелёные
Волосы: чёрные, короткая стрижка, прямые
Если вы знаете где может находиться Евгений, позвоните инфоргу поиска Анастасии (Рысь) 8 982 457 89 64 или по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU