В Екатеринбурге ищут мужчину со шрамом на правой брови

СЕГОДНЯ 19:39 2019-11-12T19:39:39+03:00

Евгений Борисов ушел из дома неделю назад и пропал

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В Екатеринбурге ищут 42-х летнего мужчину со шрамом на правой брови. Евгений Борисов ушел из дома неделю назад и пропал. Сейчас его поисками занимаются волонтеры.

- Он был одет в черный пуховик, тёмно-синие джинсы, кроссовки и серую шапку, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 176 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: зелёные

Волосы: чёрные, короткая стрижка, прямые

Если вы знаете где может находиться Евгений, позвоните инфоргу поиска Анастасии (Рысь) 8 982 457 89 64 или по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU