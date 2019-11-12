2019-11-12T19:02:30+03:00
Общество

На окраине Нижнего Тагила поезд сбил женщину

Пенсионерка получила травмы несовместимые с жизнью
Алина СУРИНА
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Машинист подавал женщине звуковые сигналы и пытался остановить поездМашинист подавал женщине звуковые сигналы и пытался остановить поездФото: Алексей БУЛАТОВ
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На окраине Нижнего Тагила поезд сбил женщину. Пенсионерка получила травмы несовместимые с жизнью. Трагедия произошла сегодня днем рядом с остановкой «350 километр» перегона «Сан - Донато - Лая». По предварительной информации, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист подавал женщине звуковые сигналы и пытался остановить поезд. Но это не помогло, потому что пенсионерка находилась уже слишком близко.

- 12 ноября в 12 часов 30 минут на 350 километре перегона «Сан-Донато - Лая» электропоездом сообщением «Нижний Тагил - Азиатская» смертельно травмирована 80-летняя женщина, - рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают работников локомотивной бригады и очевидцев происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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