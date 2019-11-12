СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-12T16:24:29+03:00

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В Екатеринбурге снова начнет ходить троллейбус №13. Маршрут закрывали из-за строительства новой трамвайной ветки, которая соединит столицу Урала с Верхней Пышмой. Троллейбус начнет курсировать уже завтра.

- В связи с окончанием работ по реконструкции улично-дорожной сети с 13.11.2019 года открывается движение троллейбусного маршрута № 13, - рассказали в пресс-службе ЕМУП «Гортранс».

Троллейбус, курсирующий от Таганской до Коммунистической перестал возить пассажиров в августе из-за дорожных работ на перекрестке Фрезеровщиков - Старых Большевиков. Изначально планировалось завершить реконструкцию этого участка дороги 5 сентября, но дату переносили из-за проблем с канализацией.

ИСТОЧНИК KP.RU