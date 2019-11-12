2019-11-12T14:33:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге дорожное кольцо на Серафимы Дерябиной хотят озеленить за 4,1 миллиона

На участке высадят две тысячи хвойных деревьев
Мария Трапезникова
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На участке высадят две тысячи хвойных деревьев. Фото: екатеринбург.рфНа участке высадят две тысячи хвойных деревьев. Фото: екатеринбург.рф
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Власти Екатеринбурга планируют озеленить дорожное кольцо-развязку на Серафимы Дерябиной - Объездной. Выделить на это из городского бюджета планируется 4,1 миллион рублей.

- На участке высадят около двух тысяч саженцев хвойных пород на месте вырубленных во время строительства деревьев, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок. - Все работы нужно завершить до 30 июня 2020 года.

Аукцион продлится до 21 ноября.

Напомним, что реконструкция кольца началась еще в октябре прошлого года. Его открытие, кстати, несколько раз откладывали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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