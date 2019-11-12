2019-11-12T14:34:49+03:00
Общество

Робот ВАЛЛ-И научил екатеринбургских дошколят сортировать мусор

Обучение проходило в игровой форме
Мария Трапезникова
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Фото: представлено организаторами "Урока экологии"Фото: представлено организаторами "Урока экологии"
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Сегодня у 80 воспитанников детского сада №125 на Шефской был очень необычный день - в гости к ним заглянул робот ВАЛЛ-И. Он научил детей сортировать мусор и бережно относиться к природе и планете. Организатором мероприятия выступил депутат гордумы Алексей Вихарев.

- Я сам, как ответственный родитель, понимаю, что детей нужно учить сознательно относиться к проблеме загрязнения природы с малых лет, - отмечает депутат. ВАЛЛ-И - это робот-мусорщик, поэтому очень символично, что он прибыл к нам в Екатеринбург, где проходит мусорная реформа.

Фото: представлено организаторами "Урока экологии"

Фото: представлено организаторами "Урока экологии"

На дошкольников робот произвел огромное впечатление - он рассказал, что ждет планету, если продолжать загрязнять землю.

Детскому саду подарили контейнер для раздельного сбора отходов. Во время эстафеты детей учили правильно сортировать мусор, только задача усложнялась тем, что юные экологи не умеют читать, поэтому ориентиром для них были различные цвета на блоках контейнера.

Фото: представлено организаторами "Урока экологии"

Фото: представлено организаторами "Урока экологии"

- В рамках проекта депутат Алексей Вихарев и робот ВАЛЛ-И планировали посетить 8 детсадов, однако по просьбам педагогов их количество увеличилось до 16, - рассказали организаторы.

После каникул, если удастся получить разрешение от Департамента образования Екатеринбурга, уроки экологии пройдут в начальных классах школ Орджоникидзевского района.

Робот в Екатеринбурге научил дошколят сортировать мусор.Видео: представлено организаторами "Урока экологии"

ИСТОЧНИК KP.RU

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