Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге окончательно вернули горожанам
Депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили заявку на возвращение земли в сквере у Драмтеатра под общее пользование. Члены Комиссии по землепользованию и застройке приняли положительное решение.
Окончательно горожанам территорию отдадут во время следующего заседания гордумы, на будущей неделе.
Напомним, что с начала этого года земля носила статут зоны объектов религиозного назначения (ЦС-5) - на участке должны были строить храм Святой Екатерины. В итоге недельные протесты заставили властей изменить решение.Теперь храм построят на месте Приборостроительного завода, на Горького, 17.
ИСТОЧНИК KP.RU