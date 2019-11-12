2019-11-12T14:36:23+03:00
Общество

Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге окончательно вернули горожанам

Ранее на нем планировали построить храм Святой Екатерины
Мария Трапезникова
Поделиться:
Сквер у Драмтеатра окончательно вернули горожанамСквер у Драмтеатра окончательно вернули горожанамФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили заявку на возвращение земли в сквере у Драмтеатра под общее пользование. Члены Комиссии по землепользованию и застройке приняли положительное решение.

Окончательно горожанам территорию отдадут во время следующего заседания гордумы, на будущей неделе.

Напомним, что с начала этого года земля носила статут зоны объектов религиозного назначения (ЦС-5) - на участке должны были строить храм Святой Екатерины. В итоге недельные протесты заставили властей изменить решение.Теперь храм построят на месте Приборостроительного завода, на Горького, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Урок экологии с роботом ВАЛЛ-И
В Екатеринбурге дорожное кольцо на Серафимы Дерябиной хотят озеленить за 4,1 миллиона
Робот ВАЛЛ-И научил екатеринбургских дошколят сортировать мусор
Отправили в тюрьму на семь лет: житель Астрахани снял в Екатеринбурге две квартиры, а потом продал без ведома владельцев
Щенок хаски, которому оторвали лапу пьяные подростки, обрел дом в Екатеринбурге
Свердловская прокуратура проверит воду в Исети, которая покрылась масляной пленкой
В уральском институте МЧС отравились курсанты
Фабрику-кухню УЗТМ на Уралмаше отреставрируют к декабрю 2023 года
Часть сотрудников «Уралхиммаша» с 2020 года будет работать четыре дня в неделю
Дорожники на полтора месяца закрывают центральную улицу Екатеринбурга
В Екатеринбурге заработал сервис московского такси
Свердловчанин оплатил 67 штрафов, чтобы продать дом
Екатеринбург - в тройке самых фотогеничных городов России
Жилой квартал «Мичуринский» на Широкой речке занял первое место в ТОП ЖК Свердловской области
«Не выспалась и приуныла»: в центре Екатеринбурга иномарка перевернулась на бок и продолжила лежать