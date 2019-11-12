Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге окончательно вернули горожанам

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-12T14:36:23+03:00

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Депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили заявку на возвращение земли в сквере у Драмтеатра под общее пользование. Члены Комиссии по землепользованию и застройке приняли положительное решение.

Окончательно горожанам территорию отдадут во время следующего заседания гордумы, на будущей неделе.

Напомним, что с начала этого года земля носила статут зоны объектов религиозного назначения (ЦС-5) - на участке должны были строить храм Святой Екатерины. В итоге недельные протесты заставили властей изменить решение.Теперь храм построят на месте Приборостроительного завода, на Горького, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU