2019-11-12T11:37:45+03:00
Общество

Часть сотрудников «Уралхиммаша» с 2020 года будет работать четыре дня в неделю

Нововведения коснутся только руководителей и специалистов
Мария Трапезникова
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Обычные рабочие продолжат работать в старом пятидневном графикеОбычные рабочие продолжат работать в старом пятидневном графикеФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Уралхиммаш» с января 2020 года планирует ввести четырехдневную рабочую неделю, вот только нововведения коснутся лишь небольшой части служащих.

Так, с 13 января, по сокращенному графику будут работать сотрудники, которые относятся к категории «руководители, специалисты, служащие».

- Это работники финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-технического снабжения, дирекции продаж и некоторые вспомогательные службы, не задействованные в подготовке производства, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Все остальные подразделения продолжат работать по стандартному пятидневному графику.

- Данная мера не скажется на заказах, которые сейчас находятся в производстве – все они будут выполнены в контрактные сроки с надлежащим качеством, - добавили в «Уралхиммаше».

Напомним, что разговоры про четырехдневную рабочую неделю идут с этого лета – в августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд соответствующее предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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