«Не выспалась и приуныла»: в центре Екатеринбурга иномарка перевернулась на бок и продолжила лежать
Сегодня в центре Екатеринбурга, на улице Юмашева, произошло очень странное ДТП. Очевидцы, выезжая утром на работу, заметили лежащий на боку Hyundai белого цвета. О том, как это произошло, неизвестно.
В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что к ним никаких сообщений об аварии не поступало. По словам очевидцев, никто не пострадал. В соцсетях стали активно обсуждать это явление.
Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"
- У «Хендая» новая функция – лунатизм! – шутят подписчики сообщества «Типичный Екатеринбург». – А, может, просто не выспался и приуныл, с кем не бывает.
Лежащая иномарка заняла целую полосу, поэтому в сторону Московской образовалась небольшая пробка.
В центре Екатеринбурга перевернулась легковушка.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU