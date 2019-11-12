«Не выспалась и приуныла»: в центре Екатеринбурга иномарка перевернулась на бок и продолжила лежать

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-12T09:54:16+03:00

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Сегодня в центре Екатеринбурга, на улице Юмашева, произошло очень странное ДТП. Очевидцы, выезжая утром на работу, заметили лежащий на боку Hyundai белого цвета. О том, как это произошло, неизвестно.

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что к ним никаких сообщений об аварии не поступало. По словам очевидцев, никто не пострадал. В соцсетях стали активно обсуждать это явление.

Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"

- У «Хендая» новая функция – лунатизм! – шутят подписчики сообщества «Типичный Екатеринбург». – А, может, просто не выспался и приуныл, с кем не бывает.

Лежащая иномарка заняла целую полосу, поэтому в сторону Московской образовалась небольшая пробка.

В центре Екатеринбурга перевернулась легковушка.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU