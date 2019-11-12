2019-11-12T09:33:31+03:00
Общество

Несколько раз предупреждали: на Урале мужчину отправили в колонию за нарушение комендантского часа

Ограничения были установлены судом
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчину несколько раз предупреждалиМужчину несколько раз предупреждалиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Сухом Логу в колонию отправили местного жителя, который неоднократно нарушал установленные судом требования и ограничения. Сам он знал, что ему запрещено было с 22:00 до 6:00 выходить из дома и находиться в массовых местах, а также выезжать за пределы города.

- Его ловили два раза и привлекали к административной ответственности. Но даже это его не «проняло» - в июне этого года его снова поймали на улице города, когда он нарушал установленный судом комендантский час, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Он распивал алкоголь и провоцировал окружающих, всячески их оскорбляя. На этот раз суд прощать мужчину не стал и отправил в колонию общего режима на семь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24