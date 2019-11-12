Несколько раз предупреждали: на Урале мужчину отправили в колонию за нарушение комендантского часа

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-12T09:33:31+03:00

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В Сухом Логу в колонию отправили местного жителя, который неоднократно нарушал установленные судом требования и ограничения. Сам он знал, что ему запрещено было с 22:00 до 6:00 выходить из дома и находиться в массовых местах, а также выезжать за пределы города.

- Его ловили два раза и привлекали к административной ответственности. Но даже это его не «проняло» - в июне этого года его снова поймали на улице города, когда он нарушал установленный судом комендантский час, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Он распивал алкоголь и провоцировал окружающих, всячески их оскорбляя. На этот раз суд прощать мужчину не стал и отправил в колонию общего режима на семь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU