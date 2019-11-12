Принял Вознесенскую горку за пожарный проезд: водитель из Перми застрял на склоне у ТЮЗа

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-12T08:53:23+03:00

Мужчина сам обратился за помощью в ГИБДД и попросил вызвать эвакуатор [ВИДЕО]

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Сегодняшнее утро надолго запомнится незадачливому водителю из Перми. Ранним утром он застрял на склоне между Вознесенской горкой и площадью у ТЮЗа.

Эту поездку в Екатеринбург он запомнит надолго!Фото: Олег ГАЛИМОВ

Удивительно, как водитель принял пешеходную зону за проезжую частьФото: Олег ГАЛИМОВ

- Я не первый раз в Екатеринбурге, но раньше здесь не бывал. Я думал, что это пожарный проезд. Но уже после первой «горки» пробил днище, все вытекло. Дальше ехать было опасно и я позвонил в полицию, - рассказал пермяк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/743247" frameborder="0"></iframe> Пермяк застрял на Вознесенской горке.Олег ГАЛИМОВ

Машину погрузили на эвакуатор на улице Карла ЛибкнехтаФото: Олег ГАЛИМОВ

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД не смогли сдержать смех, когда увидели происходящее. Под их руководством водитель медленно съехал до площади у ТЮЗа, а затем перегнал автомобиль к тротуару. В итоге иномарку погрузили на эвакуатор, а расстроенному автовладельцу выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU