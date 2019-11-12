Принял Вознесенскую горку за пожарный проезд: водитель из Перми застрял на склоне у ТЮЗа
Сегодняшнее утро надолго запомнится незадачливому водителю из Перми. Ранним утром он застрял на склоне между Вознесенской горкой и площадью у ТЮЗа.
Эту поездку в Екатеринбург он запомнит надолго!Фото: Олег ГАЛИМОВ
Удивительно, как водитель принял пешеходную зону за проезжую частьФото: Олег ГАЛИМОВ
- Я не первый раз в Екатеринбурге, но раньше здесь не бывал. Я думал, что это пожарный проезд. Но уже после первой «горки» пробил днище, все вытекло. Дальше ехать было опасно и я позвонил в полицию, - рассказал пермяк.
Пермяк застрял на Вознесенской горке.Олег ГАЛИМОВ
Машину погрузили на эвакуатор на улице Карла ЛибкнехтаФото: Олег ГАЛИМОВ
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД не смогли сдержать смех, когда увидели происходящее. Под их руководством водитель медленно съехал до площади у ТЮЗа, а затем перегнал автомобиль к тротуару. В итоге иномарку погрузили на эвакуатор, а расстроенному автовладельцу выписали штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU