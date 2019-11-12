2019-11-12T08:48:17+03:00
Общество

На Урале начальника лесной охраны оштрафовали на два миллиона за взятку

Общая сумма составила 289,5 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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На Урале начальника лесной охраны оштрафовали на два миллиона за взяткуНа Урале начальника лесной охраны оштрафовали на два миллиона за взяткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ирбите под суд отправили начальника наземной лесной охраны, которого обвиняют в получении взятки. В период с мая по декабрь 2016 года он лично принял деньги от ИП на общую сумму в 289,5 тысяч рублей.

- Взамен Уральская база авиационной охраны лесов поставляла ему заготовленную древесину и предоставляла насаждения для заготовки древесины. И все это по минимальной цене, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В качестве взятки начальник лесной охраны получил 20 кубометров древесины, 5 кубометров доски на общую сумму в 84,5 тысяч рублей – для строительства бани, а также просто деньги, в размере 205 тысячи рублей.

В итоге, Ирбитский районный суд оштрафовал его на два миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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