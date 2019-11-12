2019-11-12T07:05:15+03:00
Общество

Много зелени и зон отдыха: на набережной Исети в центре Екатеринбурге построят линейный парк с амфитеатром

Проектом участка от Куйбышева до Декабристов занялись архитекторы из УрФУ
Мария Трапезникова
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Проект разработан под вторую часть набережной Исети, первую отреставрировали этой осеньюПроект разработан под вторую часть набережной Исети, первую отреставрировали этой осеньюФото: Алексей БУЛАТОВ
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На набережной Исети, которую планируют продолжить реконструировать на участке от Куйбышева до Декабристов, появится линейный парк с амфитеатром. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Вдохновением для архитекторов с кафедры городского строительства УрФУ стала концепция уральского леса.

- По задумке авторов, на набережной появится много деревьев, цветов, кустарников, - рассказали в городской администрации. – По берегам раскинутся удобные террасы, площадки с выходом к воде, а также амфитеатр. Найдется место и для зоны детского отдыха.

Архитектор Алексей Хриченков, который занимался разработкой проекта, отметил, что участок от Куйбышева до Декабристов не используется в полной мере – рядом много знаковых мест, но вокруг них только разруха. И это нужно исправлять.

- Основное внимание при разработке идеи проекта уделялось возможности его многофункционального использования в зависимости от времени года, - отметил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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