«Вытаскивали из окон с помощью автолестницы»: под Екатеринбургом из горящего дома спасли девять человек, включая двух детей

СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-12T06:27:36+03:00

В общей сложности из горящего дома эвакуировали 9 человек, включая двух детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал

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Этой ночью, 12 ноября, в селе Патруши, что находится под Сысертью, загорелась одна из квартир двухэтажного жилого дома. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:38, на место в срочном порядке выехали 11 спасателей на трех спецмашинах – включая добровольную пожарную дружину поселка.

- На площади в 15 «квадратов» в квартире на втором этаже загорелось домашнее имущество, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С помощью автолестницы из горящей квартира через окно вытащили одного человека, еще восемь, включая двух детей, были эвакуированы по лестницам. По данным МЧС, пострадавших нет.

Огонь потушили через 20 минут, в 03:01, а в 04:16 был завершен разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU