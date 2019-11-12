2019-11-12T06:27:36+03:00
Происшествия

«Вытаскивали из окон с помощью автолестницы»: под Екатеринбургом из горящего дома спасли девять человек, включая двух детей

По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал
Мария Трапезникова
Поделиться:
В общей сложности из горящего дома эвакуировали 9 человек, включая двух детейВ общей сложности из горящего дома эвакуировали 9 человек, включая двух детейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Этой ночью, 12 ноября, в селе Патруши, что находится под Сысертью, загорелась одна из квартир двухэтажного жилого дома. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:38, на место в срочном порядке выехали 11 спасателей на трех спецмашинах – включая добровольную пожарную дружину поселка.

- На площади в 15 «квадратов» в квартире на втором этаже загорелось домашнее имущество, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С помощью автолестницы из горящей квартира через окно вытащили одного человека, еще восемь, включая двух детей, были эвакуированы по лестницам. По данным МЧС, пострадавших нет.

Огонь потушили через 20 минут, в 03:01, а в 04:16 был завершен разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
Принял Вознесенскую горку за пожарный проезд: водитель из Перми застрял на склоне у ТЮЗа
На Урале начальника лесной охраны оштрафовали на два миллиона за взятку
Альфа-Банк предложил своим розничным клиентам сервис по дистанционной юрпомощи
Участвовал в конкурсе как и все: директором «Монетного щебеночного завода» на Урале снова стал Ездаков
В уральском городе сгорел мебельный цех
Весной 2020 года в Екатеринбурге пройдет турнир претендентов по шахматам
Звоните, если обидели: куда жаловаться на вульгарных екатеринбургских таксистов
Много зелени и зон отдыха: на набережной Исети в центре Екатеринбурге построят линейный парк с амфитеатром
Юные синхронистки из Екатеринбурга выиграли крупный турнир по плаванию в Москве
Власти Екатеринбурга в 2020 году благоустроят еще 42 двора
Проект нового зала свердловской филармонии покажут на главном культурном форуме в Питере
Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин уходит на пенсию
На Урале экскаватор повредил газопровод и скрылся с места происшествия
Свердловская область получила миллиард рублей на строительство ЕКАД
Банк «НЕЙВА» заключил партнерское соглашение с ведущим оператором облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком»
В Нижнем Тагиле обновят схему движения маршруток
РЭК ответила родителям школьников, почему Е-карту не могут вернуть в метро Екатеринбурга