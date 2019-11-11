СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-11T19:05:43+03:00

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Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин уходит на пенсию. На посту первого вице-президента РЖД он проработал семь лет. Сейчас Александру Мишарину 60 лет.

- Я действительно планирую уйти из компании, поскольку свою задачу в целом считаю выполненной. Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль, - рассказалАлександр Мишарин пресс-службе РЖД.

Экс-губернатор поделился, что сначала займется своим здоровьем, а потом подумает, чем ему хотелось бы заняться.

Большая часть жизни Александра Мишарина связана с железной дорогой. Он родился в семье железнодорожника. В институте выучился на инженера путей сообщения, а затем окончил и Уральскую академию путей сообщения. Работал на Свердловской железной дороге, участвовал в строительстве екатеринбургского метро. С 1998 года трудился в Министерстве путей сообщения РФ, а затем руководил департаментом Минтранса. В 2005 - 2008 годах входил в совет директоров РЖД.

На посту губернатора Александ Мишарин был с 2009 по 2012. При Мишарине появился выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», в котором стали проводить выставку «Иннопром». Он же предлагал начать строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск. В декабре 2011 года он попал в ДТП на Серовском тракте и оказался в реанимации. Иномарка, выехав на встречную полосу, врезалась в «Волгу» пенсионера Юрия Дружинина. После аварии глава региона вернулся к работе, но сам подал в отставку в мае 2012-го. И уже в декабре его назначили первым вице-президентом РЖД, где он и проработал до пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU