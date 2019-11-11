В Нижнем Тагиле обновят схему движения маршруток

СЕГОДНЯ 17:15 2019-11-11T17:31:42+03:00

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Чиновники и транспортники Нижнего Тагила задумались над обновлением схемы общественного транспорта. Причина проста – сейчас 80% маршрутов дублируют друг друга. Это не выгодно перевозчикам и неудобно для пассажиров.

По словам перевозчиков, первые изменения коснутся Ленинский и Тагилстроевский район. Точные сроки создания и введения новой схемы пока неизвестны. Однако решение давно назрело.

- Изменения в схеме дадут нам возможность «зацепить» районы, которые удалены от основных городских магистралей, - говорит один из тагильских перевозчиков Антон Сащенко.

Напомним, что в августе в Нижнем Тагиле в тестовом режиме ввели систему оплаты проезда с помощью банковской платы. За три месяца услугой воспользовались больше двух миллионов раз.

ИСТОЧНИК KP.RU