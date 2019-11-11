2019-11-11T16:17:14+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге девушка-сирота сбежала от парня, который хотел ей сделать аборт

Сейчас Анна живет в приюте «Нечаянная радость»
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: приют «Нечаянная радость»Фото: приют «Нечаянная радость»
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В Екатеринбурге местный житель угрожал своей девушке абортом, в то время как его сожительница была категорически против прерывания беременности. В итоге девушка сбежала от тирана и обратилась за помощью в приют «Нечаянная радость».

Фото: приют "Нечаянная радость"

Фото: приют "Нечаянная радость"

- Анечка, ждёт первенца, пришла к нам в приют, так как отец ребенка заставлял сделать аборт. Попала в больницу с угрозой, но все обошлось, скоро ее выписывают. У Ани незаконченное дизайнерское образование, она очень любит рукодельничать. Будет делать мягкие альбомы для скрапбукинга. Ей тоже нужны материалы и инструменты: ткань картон, ленты, бусинки, пуговки, синтепон и т.д, - рассказывают в приюте.

У девушки нет своего жилья. Раньше ее воспитывала бабушка, но несколько лет назад женщина умерла, и она осталась одна с братом-инвалидом. Сейчас ей необходимо провести узи и холтер.

- Если получится, на следующей неделе сделаем временную регистрацию, тогда возможно, на холтер получится записаться по месту жительства, но ещё непонятно сколько нужно будет ждать, - добавили в приюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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