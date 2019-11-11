Двутавры ЕВРАЗ НТМК использовали для строительства московского метрополитена

СЕГОДНЯ 14:57 2019-11-11T14:57:33+03:00

ЕВРАЗ НТМК произвел для стройки двутавры класса 45 Б2 и 60 Б2 классом прочности С255

Изменить размер текста: A A

Свыше 900 тонн горячекатаных двутавров ЕВРАЗ НТМК использовано для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская» Московского метрополитена.

ЕВРАЗ НТМК произвел для стройки двутавры класса 45 Б2 и 60 Б2 классом прочности С255. Отгрузку балки в течение 10 месяцев производила трейдинговая компании «ЕВРАЗ Металл Инпром».

«Рязанская» станет крупнейшим в Европе узлом, который объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги. Первую очередь ТПУ «Рязанская» планируется открыть в конце 2019 года.

ЕВРАЗ НТМК ежегодно расширяет сортамент продукции. На комбинате освоено больше 300 профилеразмеров двутавров по российским и зарубежным стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU