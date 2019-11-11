2019-11-11T14:40:02+03:00
Общество

Власти Свердловской области ищут того, кто создаст самый оригинальный проект биатлонного центра Шипулина

За готовый макет победителю заплатят 86,6 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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На проект выделят 86,6 миллионов рублейНа проект выделят 86,6 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области объявил конкурс среди архитекторов на создание самого оригинального проекта для биатлонного комплекса Антоша Шипулина. Он должен быть построен на 11-ом километре Московского тракта, а за проект власти готовы заплатить 86,6 миллионов рублей.

- Разработанный макет комплекса должен быть предназначен для круглогодичных тренировок по биатлону, лыжным гонкам, зимнему и летнему ориентированию, плаванию, легкой атлетике, игровым видам спорта и проведению соревнований любого масштаба, - говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

Помимо этих требований, комплекс должен быть предназначен и для семейного отдыха жителей Екатеринбурга и Свердловской области.

По документам, в состав центра будут входить лыжно-биатлонный стадион площадью больше 11 тысяч «квадратов» с трибунами на 10 тысяч мест, легкоатлетический стадион на 1 000 мест с площадкой и раздевалками. А еще гостиница, гаражи, офисы, гостевые дома, детские площади и много всего другого.

Итоги конкурса планируется подвести 28 ноября.

Недалеко от того места, где планируется построить центр, находится мемориал памяти жертв политических репрессий. На строительство планируется выделить 52 гектара. За место тех деревьев, которые придется вырубить, власти обещают посадить новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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