В Екатеринбурге врачи стали получать по 75 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-11T14:24:18+03:00

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Шокирующие и удивительные цифры о зарплатах врачей озвучили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Свердловской области. По их данным, средняя зарплата врачей и медицинских работников с высшим образованием составляет 75 800 рублей.

Таким образом, рост зарплат по сравнению с 2018 годом составил 5 %.

- Эти цифры относятся только к тем, кто работает в муниципальных больницах, - отметили в ТФОМС Среднего Урала. - В прошлом году зарплата врачей составляла 70,05 тысячи рублей.

Также сообщается, что зарплата среднего медперсонала составляет 42,4 тысячи рублей, у младшего - порядка 37 тысяч. Напомним, что недавно мы рассказывали про массовое увольнение хирургов из больниц Нижнего Тагила.

Если вы или ваши знакомые работают в муниципальных больницах и вам есть, что рассказать по поводу зарплат медперсонала, пишите на нашу почту kp.ekb@phkp.ru или звоните в редакцию по номеру +7 (343) 253-33-02.

ИСТОЧНИК KP.RU