2019-11-11T14:24:18+03:00
Здоровье

В Екатеринбурге врачи стали получать по 75 тысяч рублей в месяц

Такие данные озвучили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Свердловской области
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Рост зарплат за год составил 5%Рост зарплат за год составил 5%Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Шокирующие и удивительные цифры о зарплатах врачей озвучили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Свердловской области. По их данным, средняя зарплата врачей и медицинских работников с высшим образованием составляет 75 800 рублей.

Таким образом, рост зарплат по сравнению с 2018 годом составил 5 %.

- Эти цифры относятся только к тем, кто работает в муниципальных больницах, - отметили в ТФОМС Среднего Урала. - В прошлом году зарплата врачей составляла 70,05 тысячи рублей.

Также сообщается, что зарплата среднего медперсонала составляет 42,4 тысячи рублей, у младшего - порядка 37 тысяч. Напомним, что недавно мы рассказывали про массовое увольнение хирургов из больниц Нижнего Тагила.

Если вы или ваши знакомые работают в муниципальных больницах и вам есть, что рассказать по поводу зарплат медперсонала, пишите на нашу почту kp.ekb@phkp.ru или звоните в редакцию по номеру +7 (343) 253-33-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двутавры ЕВРАЗ НТМК использовали для строительства московского метрополитена
Хотел перепродать на родине: в Кольцово таможенники забрали у жителя Китая 166 меховых шапок
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Власти Свердловской области ищут того, кто создаст самый оригинальный проект биатлонного центра Шипулина
Соврала, чтобы парень не наказал: на Урале женщину отправили под суд за ложное обвинение в изнасиловании
На Урале предприятие оштрафовали на 40 тысяч из-за отсутствия лицензии на вредные отходы
Робот научит дошкольников Екатеринбурга собирать мусор раздельно
Екатеринбуржец, летевший в Дагестан, умер во время полета
В семье пополнение: к уральскому «Автомобилисту» присоединился защитник сборной Беларуси
Самолет главы УГМК вошел в ТОП-10 самых дорогих российских частных авиасуден
В Екатеринбурге под суд отправили белоруса, который через Москву провез 1,3 килограммов наркотиков
Как говорить с ребенком на взрослые темы: отвечает сексолог
«Что ты тут делаешь? Иди в лес»: голодная лиса бродила по центру уральского города
В Екатеринбурге из-за отсутствия холодной воды закрыли новую школу
«Будем дарить тепло»: в Екатеринбурге снова проведут европейскую рождественскую ярмарку
В Каменске-Уральском убрали неправильных «лежачих полицейских». Автомобилисты довольны
На Урале металлургический комбинат оштрафовали на 2,5 миллиона за погибшего рабочего
Теперь «светит» уже не одна статья: на «Таганском ряду» поймали сбежавшего заключенного