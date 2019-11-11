Екатеринбуржец, летевший в Дагестан, умер во время полета
Следователи уже опросили других пассажиров рейса, ставшими невольными свидетелями ЧП
Умершему мужчине было 66 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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66-летний житель Екатеринбурга умер во время полета из Сургута в Махачкалу. Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления СКР на транспорте, инцидент произошел 8 ноября. Сейчас силовики проводят доследственную проверку.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы происшествия, супруга погибшего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в ведомстве.
По результату проверки следователи примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU