Екатеринбуржец, летевший в Дагестан, умер во время полета

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-11T13:15:54+03:00

Умершему мужчине было 66 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи уже опросили других пассажиров рейса, ставшими невольными свидетелями ЧП

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66-летний житель Екатеринбурга умер во время полета из Сургута в Махачкалу. Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления СКР на транспорте, инцидент произошел 8 ноября. Сейчас силовики проводят доследственную проверку.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы происшествия, супруга погибшего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в ведомстве.

По результату проверки следователи примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU