В Екатеринбурге под суд отправили белоруса, который через Москву провез 1,3 килограммов наркотиков

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-11T12:36:26+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили трех мужчин, которых обвиняют в торговле 1,3 килограммов наркотиков. Один из них является гражданином Республики Беларусь.

В начале ноября прошлого года он создал свой интернет-магазин, на котором можно было найти полное описание всех предлагаемых наркотиков, цены и номера счетов для оплаты покупок. Кроме этого, на сайте была организована доставка товаров.

- Находясь на территории Республики Беларусь, обвиняемый вовлек в состав своей группы знакомого, обладающего знаниями ПО, а тот, в свою очередь, - еще одного знакомого, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сообщники должны были получать от него указания, расфасовывать наркотики по пакетикам и прятать в тайниках. Общались они через интернет-сообщения и личные встречи. Все трое договорились между собой хранить тайну и ни в коем случае не сдавать друг друга.

- Для способа оплаты была выбрана децентрализованная пиринговая платежная система, не имеющая центрального администратора, исключающая возможность отслеживания транзакций, - добавили в прокуратуре.

Таким образом они доставляли наркотики из Республики Беларусь в Свердловскую область и Пермский край. В мае 2018 года через их интернет-магазин был продан наркотик массой больше 1,3 килограммов, который через Москву доставили в Екатеринбург.

- Злоумышленники расфасовали наркотики и спрятали в тайниках в лесу, в одном из районов города, - рассказали в прокуратуре. – Но до конца умысел они довести не смогли, их поймали сотрудники полиции.

Сейчас на них заведено уголовное дело, которое уже направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU