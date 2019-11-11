«Будем дарить тепло»: в Екатеринбурге снова проведут европейскую рождественскую ярмарку

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-11T11:34:16+03:00

Ярмарку проводили в Литературном квартале несколько лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге под новогодние каникулы снова планируют открыть европейскую рождественскую ярмарку, которая несколько лет назад проходила в Литературном квартале.

Всех гостей, по традиции, ждет праздничная музыка, горячие напитки и много самодельных вещей. Провести ее хотят с 5 декабря 2019 года по 7 января 2020 года во дворе «Синара Центра».

- Мы организуем в этом году большую, очень красивую и теплую рождественскую ярмарку. Мы ищем тех мастеров и умельцев, кто производит подарки, сувениры, мед, вязаные изделия, игрушки – все то, что приятно подарить своим близким на праздники, - рассказала один из организаторов ярмарки Мария Зашляпина на своей странице в Facebook.

На территории ярмарки появится новшество – пункт проката кружек. В этом ларьке все напитки будут разливаться только в керамические кружки. Также организаторы приглашают выступить перед публикой всех желающих музыкантов и танцоров.

ИСТОЧНИК KP.RU