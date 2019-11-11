2019-11-11T11:32:08+03:00
Авто

В Каменске-Уральском убрали неправильных «лежачих полицейских». Автомобилисты довольны

Препятствия на дороге установили не по ГОСТу
Лев ИСТОМИН
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Фото: Елена ШереметФото: Елена Шеремет
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В городе Каменск-Уральский Свердловской области рабочие убрали «лежачих полицейских», которые мешали автомобилистам на улице Кирова.

Три дорожных препятствия начали демонтировать 10 ноября, оказалось, что они установлены не по ГОСТу и представляли опасность для проезжающих машин. Автолюбителей «полицейские» очень возмущали с августа этого года, когда и были установлены объекты, пишет информационный портал KU66.RU.

- Помните, сколько реплик высказано по поводу этих «лежачих полицейских» на улице Кирова? Управление городского хозяйства услышало недовольство горожан, - рассказывает представитель администрации Каменска-Уральского Елена Шеремет.

Кстати, убирают препятствия на дорогах те же рабочие, что и устанавливали их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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