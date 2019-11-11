В Каменске-Уральском убрали неправильных «лежачих полицейских». Автомобилисты довольны
В городе Каменск-Уральский Свердловской области рабочие убрали «лежачих полицейских», которые мешали автомобилистам на улице Кирова.
Три дорожных препятствия начали демонтировать 10 ноября, оказалось, что они установлены не по ГОСТу и представляли опасность для проезжающих машин. Автолюбителей «полицейские» очень возмущали с августа этого года, когда и были установлены объекты, пишет информационный портал KU66.RU.
- Помните, сколько реплик высказано по поводу этих «лежачих полицейских» на улице Кирова? Управление городского хозяйства услышало недовольство горожан, - рассказывает представитель администрации Каменска-Уральского Елена Шеремет.
Кстати, убирают препятствия на дорогах те же рабочие, что и устанавливали их.
ИСТОЧНИК KP.RU