В Каменске-Уральском убрали неправильных «лежачих полицейских». Автомобилисты довольны

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-11T11:32:08+03:00

Препятствия на дороге установили не по ГОСТу

Изменить размер текста: A A

В городе Каменск-Уральский Свердловской области рабочие убрали «лежачих полицейских», которые мешали автомобилистам на улице Кирова.

Три дорожных препятствия начали демонтировать 10 ноября, оказалось, что они установлены не по ГОСТу и представляли опасность для проезжающих машин. Автолюбителей «полицейские» очень возмущали с августа этого года, когда и были установлены объекты, пишет информационный портал KU66.RU.

- Помните, сколько реплик высказано по поводу этих «лежачих полицейских» на улице Кирова? Управление городского хозяйства услышало недовольство горожан, - рассказывает представитель администрации Каменска-Уральского Елена Шеремет.

Кстати, убирают препятствия на дорогах те же рабочие, что и устанавливали их.

ИСТОЧНИК KP.RU