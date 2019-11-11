Праздник кончился увольнением: в выходные в Екатеринбурге поймали полицейского, севшего пьяным за руль

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-11T11:05:27+03:00

Когда силовика остановили инспекторы, проходить освидетельствование на опьянение он отказался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье в России отмечали День сотрудника органов внутренних дел

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В Екатеринбурге 9 ноября инспекторы ГИБДД задержали сотрудника транспортной полиции, который ехал за рулем пьяный. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, подгулявший полицейский служит в аэропорте Кольцово.

В пресс-службе полиции на транспорте по УрФО факт инцидента подтвердили, но должность силовика уточнять отказались.

- 9 ноября сотрудник УТН МВД России по УрФО во внеслужебное время на личном автомобиле был остановлен сотрудниками ГИБДД. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе уральской транспортной полиции.

В ведомстве добавили, что сразу после инцидента из-за случившегося началась проверка. В результате мужчину уволили из рядов МВД.

Напомним, что 10 ноября, которое выпало на воскресенье, в России отмечали День сотрудника органов внутренних дел. Возможно, именно этот праздник отмечал уволенный полицейский.

ИСТОЧНИК KP.RU