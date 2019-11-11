Праздник кончился увольнением: в выходные в Екатеринбурге поймали полицейского, севшего пьяным за руль
В Екатеринбурге 9 ноября инспекторы ГИБДД задержали сотрудника транспортной полиции, который ехал за рулем пьяный. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, подгулявший полицейский служит в аэропорте Кольцово.
В пресс-службе полиции на транспорте по УрФО факт инцидента подтвердили, но должность силовика уточнять отказались.
- 9 ноября сотрудник УТН МВД России по УрФО во внеслужебное время на личном автомобиле был остановлен сотрудниками ГИБДД. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе уральской транспортной полиции.
В ведомстве добавили, что сразу после инцидента из-за случившегося началась проверка. В результате мужчину уволили из рядов МВД.
Напомним, что 10 ноября, которое выпало на воскресенье, в России отмечали День сотрудника органов внутренних дел. Возможно, именно этот праздник отмечал уволенный полицейский.
ИСТОЧНИК KP.RU