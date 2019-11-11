На участке трассы Екатеринбург – Тюмень вводят реверсивное движение

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-11T09:57:23+03:00

Реверсивное движение будет введено на два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы пройдут с 14 по 15 ноября с 8:00 до 18:00

Изменить размер текста: A A

Дорожники на 48-ом километре федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень вводят реверсивное движение. На участке будут ремонтировать ж/д переезд.

- Работы пройдут с 14 по 15 ноября с 8:00 до 18:00. Альтернативный объезд будет организован через поселок Студенческий. На месте будут выставлены регулировщики, - добавили в пресс-службе Уралуправтодора.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также следить за новыми знаками и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU