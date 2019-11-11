В Екатеринбурге под суд за убийство девятилетней давности отправили жителя Тюмени

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-11T09:32:39+03:00

Весной 2010 года мужчина набросился на прохожую со шнурком

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В Екатеринбурге под суд отправили 63-летнего уроженца Тюменской области, которого обвиняют в убийстве девятилетней давности. Трагедия произошла весной 2010 года, когда он приехал в Екатеринбург из Перми, где отбывал наказание, и стал вести бродяжнический образ жизни.

- В конце апреля того года он был в лесу, где заметил женщину, которая направлялась в коллективный сад, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Мужчина попытался завязать с ней разговор, попутно отводя ее с тропинки.

Женщина испугалась и стала звать на помощь, но ей на шею тут же накинули шнурок и стали душить. Она погибла на месте. А злоумышленник снял свою куртку, накрыл ей тело и сбежал с места преступления.

- В ходе экспертизы, которая была проведена в 2010 году, установить личность преступника не получилось, - добавили в прокуратуре.

А летом этого года, когда расследование возобновили, экспертиза шнурка определила личность мужчины, который, как оказалось, отбывал наказание за совершение другого преступления.

Свою вину он признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU