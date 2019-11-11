2019-11-11T09:10:55+03:00
Спорт

Гендиректор «Уралочки» вошла в волейбольный Зал славы США

Церемония состоялась 9 ноября
Мария Трапезникова
Поделиться:
Валентина Огиенко (вторая слева) вошла в волейбольный Зал славы США. Фото: пресс-служба "Уралочки"Валентина Огиенко (вторая слева) вошла в волейбольный Зал славы США. Фото: пресс-служба "Уралочки"
Изменить размер текста:

Гендиректора спортивного клуба «Уралочка» Валентину Огиенко включили в волейбольный Зал славы в США. Совет директоров проголосовал за нее единогласно. Официальная церемония состоялась 9 ноября в Холиоке (штат Массачусетс, США) – там, где и зародился волейбол.

- Хочу сказать «спасибо» всем тренерам, с которыми я работала. Каждый из них отдавал мне и команде частичку себя, - отметила во время награждения Огиенко. – Нельзя быть великим игроком вне великой команды.

Валентина Огиенко – олимпийская чемпионка 1988 года, четырехкратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка СССР и заслуженный тренер России. В составе «Уралочки» она девять раз выигрывала золотые награды чемпионатов СССР и России, а также трижды Кубок европейских чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге под суд за убийство девятилетней давности отправили жителя Тюмени
В Екатеринбурге не будут повышать ставку налога на имущество для физических лиц
На Уралмаше сносят нелегальное кафе «ШКЗ»
Уральские «лисицы» вышли в полуфинал Кубка России
На путь исправления не встала: свердловчанка задолжала по алиментам 900 тысяч и попала под уголовное дело
Прокуратура проверила детский сад на Урале, откуда сбежал двухлетний малыш
«Не ориентируется в пространстве»: под Екатеринбургом волонтеры четвертые сутки ищут бабушку
Открытие многострадального перекрестка на Эльмаше снова отложили
Екатеринбург вошел в пятерку самых умных городов России
Не замерзнем: в начале недели в Екатеринбурге чуть-чуть потеплеет
Губернатор Куйвашев показал стол из 120-летних досок, который смастерил для мамы
«Управились с помощью огнетушителей»: в Екатеринбурге вспыхнула областная психиатрическая больница
«Уралочка» проиграла саратовскому «Протону» в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле сгорел офис
«У половины не было огнетушителей»: в Екатеринбурге автомобилисты помогли потушить загоревшийся автобус
Ми-ми-ми строгого режима: в уральские колонии для охраны заключенных прислали щенков