Гендиректор «Уралочки» вошла в волейбольный Зал славы США

СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-11T09:10:55+03:00

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Гендиректора спортивного клуба «Уралочка» Валентину Огиенко включили в волейбольный Зал славы в США. Совет директоров проголосовал за нее единогласно. Официальная церемония состоялась 9 ноября в Холиоке (штат Массачусетс, США) – там, где и зародился волейбол.

- Хочу сказать «спасибо» всем тренерам, с которыми я работала. Каждый из них отдавал мне и команде частичку себя, - отметила во время награждения Огиенко. – Нельзя быть великим игроком вне великой команды.

Валентина Огиенко – олимпийская чемпионка 1988 года, четырехкратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка СССР и заслуженный тренер России. В составе «Уралочки» она девять раз выигрывала золотые награды чемпионатов СССР и России, а также трижды Кубок европейских чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU