В Екатеринбурге не будут повышать ставку налога на имущество для физических лиц
Ставки налога на имущество физических лиц, которые предложил повысить мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, не будут изменены. Об этом «КП» рассказал осведомленный источник в городской думе.
Он уточнил, что вопрос о повышении ставок больше не будет обсуждаться.
- Депутатам удалось отстоять позиции горожан и закрепить ставку на уровне 0,1%. Александр Высокинский прислушался к доводам депутатов и согласился больше не выносить этот вопрос на рассмотрение городской думы. Жители Екатеринбурга будут платить налог на имущество по минимальной ставке в 0,1% от его кадастровой стоимости, - уточнил наш собеседник.
Напомним, проект, предложенный главой Екатеринбурга, предполагал, что ставки по налогу на имущество физических лиц должны были зависеть от кадастровой стоимости жилья: по квартире с кадастровой стоимостью до 3 млн. рублей. - 0,1%, от 3-х до 4-х - 0,2%, от 4-х до 6 миллионов - 0,25%, а квартиры стоимостью от 6 до 300 миллионов облагались бы 0,3%.
Для примера, при грубом подсчете, налог на квартиру стоимостью пять миллионов рублей при ставке в 0,25% составил бы 12500 рублей, а при нынешней системе он равен 5000 рублей.
Депутаты посчитали, что повышение налога снизит финансовую защищенность екатеринбуржцев.
ИСТОЧНИК KP.RU