В Екатеринбурге не будут повышать ставку налога на имущество для физических лиц

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-11T09:10:12+03:00

Если бы ее повысили, то екатеринбуржцам пришлось бы намного больше платить за владение своими квартирами

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Ставки налога на имущество физических лиц, которые предложил повысить мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, не будут изменены. Об этом «КП» рассказал осведомленный источник в городской думе.

Он уточнил, что вопрос о повышении ставок больше не будет обсуждаться.

- Депутатам удалось отстоять позиции горожан и закрепить ставку на уровне 0,1%. Александр Высокинский прислушался к доводам депутатов и согласился больше не выносить этот вопрос на рассмотрение городской думы. Жители Екатеринбурга будут платить налог на имущество по минимальной ставке в 0,1% от его кадастровой стоимости, - уточнил наш собеседник.

Напомним, проект, предложенный главой Екатеринбурга, предполагал, что ставки по налогу на имущество физических лиц должны были зависеть от кадастровой стоимости жилья: по квартире с кадастровой стоимостью до 3 млн. рублей. - 0,1%, от 3-х до 4-х - 0,2%, от 4-х до 6 миллионов - 0,25%, а квартиры стоимостью от 6 до 300 миллионов облагались бы 0,3%.

Для примера, при грубом подсчете, налог на квартиру стоимостью пять миллионов рублей при ставке в 0,25% составил бы 12500 рублей, а при нынешней системе он равен 5000 рублей.

Депутаты посчитали, что повышение налога снизит финансовую защищенность екатеринбуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU