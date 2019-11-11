На Уралмаше сносят нелегальное кафе «ШКЗ»

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-11T08:54:24+03:00

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На Уралмаше начали сносить нелегальное кафе «ШКЗ», которое находится по адресу Коммунистическая, 101 и 101А. У заведения было множество долгов, в отношении него было возбуждено исполнительное производство, однако исполнять волю суда должник не собирался.

- Он неоднократно привлекался к административной ответственности и был оштрафован на сумму больше 20 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В итоге, штрафы были все равно оплачены. Помимо этого, приставы получили заявление, что сносить здание администрация кафе будет самостоятельно – она уже начала демонтаж веранды, однако работы так и не закончила.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Тогда должника предупредили об уголовной ответственности, но и это не помогло. И тогда приставы решили снести заведение самостоятельно. Все расходы будут взысканы с администрации кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU