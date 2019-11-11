Уральские «лисицы» вышли в полуфинал Кубка России

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-11T08:39:12+03:00

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Уральская женская сборная по баскетболу УГМК вышла в полуфинал Кубка России, обыграв московскую сборную МБА. Игра началась с участием пяти наших спортсменок.

- Уже первая четверть отбросила «лисиц» на приличные 25:14. К экватору преимущество хозяек увеличилось до 17 очков (43:26), - уточнили в пресс-службе БК УГМК.

Всю вторую половину игры МБА вели очень резво и сократили отставание до 9 очков (50:41), однако это продлилось не больше пяти минут. Преимущество все равно одержали «лисицы».

Фото: БК УГМК

Итоговый счет составил 91:75.

Фото: БК УГМК

Фото: БК УГМК

Напомним, что не так давно наша сборная встретилась на чешском паркете со сборной «Прага», которую также обыграла и возглавила турнирную таблицу группы «А».

ИСТОЧНИК KP.RU