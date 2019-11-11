Уральские «лисицы» вышли в полуфинал Кубка России
Уральская женская сборная по баскетболу УГМК вышла в полуфинал Кубка России, обыграв московскую сборную МБА. Игра началась с участием пяти наших спортсменок.
- Уже первая четверть отбросила «лисиц» на приличные 25:14. К экватору преимущество хозяек увеличилось до 17 очков (43:26), - уточнили в пресс-службе БК УГМК.
Всю вторую половину игры МБА вели очень резво и сократили отставание до 9 очков (50:41), однако это продлилось не больше пяти минут. Преимущество все равно одержали «лисицы».
Фото: БК УГМК
Итоговый счет составил 91:75.
Фото: БК УГМК
Фото: БК УГМК
Напомним, что не так давно наша сборная встретилась на чешском паркете со сборной «Прага», которую также обыграла и возглавила турнирную таблицу группы «А».
ИСТОЧНИК KP.RU