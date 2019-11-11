На путь исправления не встала: свердловчанка задолжала по алиментам 900 тысяч и попала под уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:17 2019-11-11T08:19:47+03:00

Один раз ей назначили обязательные работы, но и это ее ничему не научило

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Приставы Белоярского района завели на местную жительницу уголовное дело из-за того, что она задолжала больше 900 тысяч рублей по алиментам. По решению суда она обязана была выплачивать деньги за своего сына в размере ¼ части всей зарплаты.

- Однако гражданка постоянно уклонялась от выплаты алиментов – даже не смотря на то, что на нее был составлен административный протокол, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В качестве наказания ей было назначено 100 часов обязательных работ.

Но и это ничему ее не научило, и она продолжила копить долги. Тогда на нее завели уголовное дело и заставили выплатить 200 тысяч на содержание ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU