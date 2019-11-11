На путь исправления не встала: свердловчанка задолжала по алиментам 900 тысяч и попала под уголовное дело
Приставы Белоярского района завели на местную жительницу уголовное дело из-за того, что она задолжала больше 900 тысяч рублей по алиментам. По решению суда она обязана была выплачивать деньги за своего сына в размере ¼ части всей зарплаты.
- Однако гражданка постоянно уклонялась от выплаты алиментов – даже не смотря на то, что на нее был составлен административный протокол, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В качестве наказания ей было назначено 100 часов обязательных работ.
Но и это ничему ее не научило, и она продолжила копить долги. Тогда на нее завели уголовное дело и заставили выплатить 200 тысяч на содержание ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU