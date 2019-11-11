«Не ориентируется в пространстве»: под Екатеринбургом волонтеры четвертые сутки ищут бабушку

СЕГОДНЯ 07:30 2019-11-11T07:31:22+03:00

Она ушла из дома еще 7 ноября, с тех пор ее никто не видел

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Под Екатеринбургом, в Лесном, четвертые сутки ищут 72-летнюю Нечаеву (Масалкину) Светлану Михайловну. Бабушка ушла из дома в неизвестном направлении еще 7 ноября, и до сих пор никто не знает, где она может быть.

- Бабушка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве, - добавили в ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, светлые короткие волосы с сединой и карие глаза.

На момент пропажи была одета в коричневую замшевую дубленку, коричневую меховую шапку и темные короткие сапоги.

Если вы вдруг видели где-то Светлану Михайловну или знаете, где она может быть, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU