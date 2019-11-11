«Не ориентируется в пространстве»: под Екатеринбургом волонтеры четвертые сутки ищут бабушку
Под Екатеринбургом, в Лесном, четвертые сутки ищут 72-летнюю Нечаеву (Масалкину) Светлану Михайловну. Бабушка ушла из дома в неизвестном направлении еще 7 ноября, и до сих пор никто не знает, где она может быть.
- Бабушка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве, - добавили в ПСО «Лиза Алерт».
Приметы: худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, светлые короткие волосы с сединой и карие глаза.
На момент пропажи была одета в коричневую замшевую дубленку, коричневую меховую шапку и темные короткие сапоги.
Если вы вдруг видели где-то Светлану Михайловну или знаете, где она может быть, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU