Открытие многострадального перекрестка на Эльмаше снова отложили

СЕГОДНЯ 07:15 2019-11-11T07:17:04+03:00

Движение должны были пустить сегодня, 11 ноября, но на участке прорвало трубу

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В Екатеринбурге снова отложили открытие многострадального перекрестка Фрезеровщиков – Старых Большевиков. Его должны были открыть сегодня, 11 ноября, но этому снова не суждено было сбыться: на участке прорвало канализационную трубу.

- Подрядчик заверял, что все в порядке, однако в финальной стадии работ произошло ЧП – прорыв канализации, - отметил на своей странице в Facebook глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. – Сейчас аварию ликвидируют.

О том, когда перекресток, наконец, откроют, неизвестно - планируется через пару дней. Напомним, что движение по нему закрыли еще в середине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU