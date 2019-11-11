2019-11-11T06:55:56+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в пятерку самых умных городов России

В столице Урала высокий уровень развития науки и технологий
Мария Трапезникова
Поделиться:
Екатеринбург вошел в пятерку самых умных городов РФЕкатеринбург вошел в пятерку самых умных городов РФФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне все, кто влюблен в знания, отмечали Всемирный день науки – он прошел 10 ноября. По такому случаю сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить список самых умных городов России, в которых высокий уровень развития науки и технологий.

Так, Екатеринбург оказался в пятерке лидеров – за него, как и за Казань, проголосовало по 11,11%. На первом месте оказался Санкт-Петербург (29,17%), на втором – Москва (22,22%), на третьем – Новосибирск (12,5%).

Меньше всего голосов отдали за Нижний Новгород (5,56%), Сочи и Севастополь (по 2,78%), Красноярск и Уфу (по 1,39%). Опрос проводился в социальных сетях, в нем приняли участие чуть больше 200 человек.

Фото: Tvil.ru

Фото: Tvil.ru

Кстати, не так давно аналитики из Tvil.ru составили рейтинг самых смешных городов России – к Международному дню КВН. И оказалось, что Екатеринбург вошел в тройку самых веселых и находчивых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На путь исправления не встала: свердловчанка задолжала по алиментам 900 тысяч и попала под уголовное дело
Прокуратура проверила детский сад на Урале, откуда сбежал двухлетний малыш
«Не ориентируется в пространстве»: под Екатеринбургом волонтеры четвертые сутки ищут бабушку
Открытие многострадального перекрестка на Эльмаше снова отложили
Не замерзнем: в начале недели в Екатеринбурге чуть-чуть потеплеет
Губернатор Куйвашев показал стол из 120-летних досок, который смастерил для мамы
«Управились с помощью огнетушителей»: в Екатеринбурге вспыхнула областная психиатрическая больница
«Уралочка» проиграла саратовскому «Протону» в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле сгорел офис
«У половины не было огнетушителей»: в Екатеринбурге автомобилисты помогли потушить загоревшийся автобус
Ми-ми-ми строгого режима: в уральские колонии для охраны заключенных прислали щенков