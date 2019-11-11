Екатеринбург вошел в пятерку самых умных городов России

СЕГОДНЯ 06:53 2019-11-11T06:55:56+03:00

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Накануне все, кто влюблен в знания, отмечали Всемирный день науки – он прошел 10 ноября. По такому случаю сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить список самых умных городов России, в которых высокий уровень развития науки и технологий.

Так, Екатеринбург оказался в пятерке лидеров – за него, как и за Казань, проголосовало по 11,11%. На первом месте оказался Санкт-Петербург (29,17%), на втором – Москва (22,22%), на третьем – Новосибирск (12,5%).

Меньше всего голосов отдали за Нижний Новгород (5,56%), Сочи и Севастополь (по 2,78%), Красноярск и Уфу (по 1,39%). Опрос проводился в социальных сетях, в нем приняли участие чуть больше 200 человек.

Фото: Tvil.ru

Кстати, не так давно аналитики из Tvil.ru составили рейтинг самых смешных городов России – к Международному дню КВН. И оказалось, что Екатеринбург вошел в тройку самых веселых и находчивых.

ИСТОЧНИК KP.RU