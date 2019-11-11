Не замерзнем: в начале недели в Екатеринбурге чуть-чуть потеплеет
Если вас напугали заморозки в минувшие выходные, то паниковать пока рано – по данным синоптиков из Уралгидрометцентра, в начале недели в Екатеринбурге чуть-чуть потеплеет. Сильных осадков тоже не планируется. Рассказываем подробнее.
В понедельник, 11 ноября, днем будет 0…+2 и облачно с прояснениями. В некоторых районах города образуется небольшая гололедица, так что будьте аккуратны на дорогах.
В ночь на 12 ноября температура опустится до -2, а днем поднимется до +1…+3. Будет облачно и без осадков.
В ночь на 13 ноября установится такая же температура, кое-где может пройти небольшой снег. Днем потеплеет до +2, и пройдет мокрый снег.
ИСТОЧНИК KP.RU